INTER, ASSALTO A STROOTMAN

3 marzo 2017

L'avvento di Suning ha portato entusiasmo, ambizioni e tanta voglia di tornare a vincere. Per farlo, però, serve investire nei giocatori e la nuova proprietà dell'Inter pare avere intenzione di farlo. Così, ogni giorno spuntano nuovi obiettivi per nerazzurri. L'ultimo è quello di Kevin Strootman, tornato protagonista nella Roma dopo un lungo stop per infortunio. Per strapparlo ai giallorossi, l'Inter avrebbe pronta un'offerta da 40-45 milioni di euro.