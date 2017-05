INTER, ASSALTO A DANILO DEL REAL

22 maggio 2017

Secondo quanto riferito da Cadena Ser, l'Inter ha messo nel mirino Danilo per rinforzare la corsia di destra. Il terzino del Real Madrid, che quest'anno non ha trovato troppa continuità perché chiuso da Carvajal, potrebbe lasciare i merengues e in Spagna parlano di "buona offerta" da parte del club nerazzurro, che ha intenzione di fare sul serio.