INTER, ASSALTO A BERARDI

10 marzo 2017

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che l'Inter starebbe per chiudere la trattativa per portare Domenico Berardi in nerazzurro. Il Sassuolo ha aperto le porte al trasferimento, abbattendo il vincolo legato alla priorità della Juventus sul giocatore, consentendo così all'Inter di preparare un'importante offerta per acquistarlo in estate.