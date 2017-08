INTER, ARRIVANO SMENTITE SU DRAXLER

2 agosto 2017

Inter interessata a Draxler? Arrivano le prime smentite. Secondo Rai Sport, infatti, il club avrebbe dichiarato di non essere interessato al tedesco del Psg che, secondo le voci di mercato, poteva finire in nerazzurro in cambio di Joao Mario. Il nuovo numero 10 nerazzurro potrebbe lasciare Milano solo a fronte di un'importante offerta economica senza l'inserimento di contropartite tecniche.