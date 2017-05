INTER, ANCHE ICARDI E' IN DISCUSSIONE

9 maggio 2017

Il terribile finale di stagione rischia di provocare un terremoto in casa Inter. Zhang Jindong vuole una scossa e nei prossimi giorni tornerà a Milano per spronare la squadra e chiarire che nessuno è incedibile. In particolare, nemmeno la posizione di Icardi sarebbe sicura. Anche l'attaccante argentino è tra i giocatori sul banco degli imputati e non è detto che a giugno possa clamorosamente lasciare il club. Se qualcuno dovesse pagare i 110 milioni della clausola, infatti, Suning non chiuderebbe la porta a una cessione.