INTER, AGENTE RAMIRES: "SUNING VUOLE TENERLO ALLO JIANGSU"

21 gennaio 2018

Non arrivano novità confortanti per l'Inter sul fronte Ramires. Nelle parole raccolte da Andersinho Marques, esperto di calcio brasiliano collaboratore di Premium Sport, l'agente del giocatore Luis Carlini ha imposto una brusca frenata alla trattativa per il centrocampista dello Jiangsu Suning: "E' un giocatore fondamentale per la proprietà della squadra cinese. Mancano ancora dieci giorni, vediamo cosa succederà".