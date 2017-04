INTER: AGENTE GABIGOL "O GIOCA O VA IN UN ALTRO TOP CLUB"

14 aprile 2017

Torna a farsi sentire l'agente di Gabigol. "Non si pente della scelta che ha fatto, è in un top club - ha detto Wagner Ribeiro all'emittente televisiva Estadio Interativo - E' stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. Lui è arrivato come campione olimpico e titolare del Santos, giocatore del Brasile. Non è arrivato per essere titolare ma non gli è mai stata data una chance. Se all'Inter non gioca, andrà via in un altro top club. Non tornerà in Brasile, ci sono squadre interessate a lui in Italia, Inghilterra e Spagna. Deve giocare".