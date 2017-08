INTER: AGENTE EMRE MOR "LA TRATTATIVA PROSEGUE"

11 agosto 2017

"Non è vero, non c'è alcun problema riguardante le commissioni. La trattativa è in corso, c'è un affare che prosegue tra le società". Così l'agente di Emre Mor, Mustafa Ozcan, intervistato da Tuttomercatoweb, sulla trattativa con l'Inter. "L'Inter è un grandissimo club, tra i più importanti in Europa. Vedremo quello che succederà".