INTER, AG. SKRINIAR: "OFFERTI 65 PER MILAN. ORA NO, MA IN ESTATE..."

30 gennaio 2018

Sirene estere per Milan Skriniar? "Non voglio precisare, ma posso confermare che uno dei club nominati (United, Real, Barça e City, ndr) ha offerto 60-65 milioni di euro". Parola di Karol Csonto, agente del difensore dell'Inter, intervistato dal media slovacco sport.aktuality.sk. "Ma non si tratta di un'opzione fattibile, perché sapevamo ieri, come il giorno prima, che Skriniar non sarebbe stato venduto in ogni caso dall'Inter in inverno. In estate? Beh, dobbiamo capire che la situazione sarà del tutto diversa da qui all'estate. Fino ad allora possono cambiare tante cose. C'è anche il mondiale, perciò non è possibile immaginare cosa succederà in estate. La situazione potrebbe cambiare molto".