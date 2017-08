Inter, affare fatto col Valencia: scambio Kondogbia-Cancelo

18 agosto 2017

L'Inter ha definito lo scambio Kondogbia-Cancelo ed è pronta a chiudere per Schick. Insomma, i nerazzurri hanno tenuto per il finale di mercato i colpi migliori. Dalla Spagna arrivano le conferme della trattativa chiusa con il Valencia: Geoffrey Kondogbia passa agli iberici, Joao Cancelo veste il nerazzurro. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arriverà invece a titolo definitivo Murillo, per lui gli spagnoli pagheranno 13 milioni di euro.