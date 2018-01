INTER A BARCELLONA PER CHIUDERE RAFINHA

14 gennaio 2018

Entra nel vivo la trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha. Il club nerazzurro, e in particolare il ds Piero Ausilio, è atteso nelle prossime ore in Spagna per rifinire i dettagli dell'affare e trovare l'accordo per il prestito del brasiliano. La distanza al momento è ancora sufficientemente ampia, dato che i blaugrana valutano il giocatore una trentina di milioni mentre l'Inter non sembra disposta ad andare oltre i 20 già offerti, ma il viaggio spagnolo di Ausilio è un chiaro segnale di come i nerazzurri abbiano tutta l'intenzione di chiudere e di chiudere in fretta. Tempi teoricamente stretti anche sul fronte Ramires. Sabatini ha strappato il sì del Jiangsu all'offerta di prestito oneroso, ma sul piatto resta la questione ingaggio, per i quali i nerazzurri sono sempre alla ricerca di una soluzione.