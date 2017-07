INTER, 20 MLN PIU' BONUS PER DALBERT

27 luglio 2017

L'affare Dalbert può finalmente decollare: per il terzino brasiliano l'Inter ha offerto al Nizza 20 milioni più bonus, cifra che non si allontana molto dai 30 milioni della clausola da cui i frnacesi non hanno mai voluto spostarsi. A queste condizioni l'affare si può fare e il Nizza potrebbe cedere.