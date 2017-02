INTER, É ARRIVATO SAINSBURY: "VOGLIO LASCIARE IL SEGNO"

2 febbraio 2017

L'ultimo acquisto in casa nerazzurra è Trent Sainsbury, australiano proveniente dal Jiangsu Suning per sostituire il partente Andrea Ranocchia. Il "canguro" è arrivato ieri sera in Italia ed è apparso sorpreso e felice: "L'Inter? Uno choc. Ma voglio lasciare il segno", queste le sue prime parole.