INSIGNE-NAPOLI: SUMMIT INTERLOCUTORIO

23 marzo 2017

A Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Insigne. Il giocatore aspetta un segnale da De Laurentiis per sbloccare la situazione, ma finora non si registrano significativi passi avanti nelal trattativa. Tra il presidente e l'entourage del giocatore c'è stato solo un incontro interlocutorio. La proposta di Adl sarebbe quella di un contratto con cifre a crescere mentre gli agenti puntano a una cifra fissa più bonus. In discussione, inoltre, ci sono anche i diritti di immagine.