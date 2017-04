INSIGNE-NAPOLI, ACCELERATA SUL RINNOVO

14 aprile 2017

Accelerata in casa Napoli sul fronte Insigne. De Laurentiis ha incontrato l'entourage del giocatore per parlare del rinnovo e si è detto disponibile ad assecondare le richieste del giocatore (eccetto sui diritti di immagine), proponendo un contratto da oltre quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2022. Nel prolungamento offerto dal Napoli non ci sarebbe alcuna clausola rescissoria.