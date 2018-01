INGLESE: "NON SO SE ANDRÒ AL NAPOLI A GENNAIO O A GIUGNO"

2 gennaio 2018

Per il Napoli è ancora in dubbio l'arrivo di Inglese a gennaio anticipando di qualche mese il trasferimento dal Chievo per sopperire all'assenza di Milik: "Sono di proprietà del Napoli - ha commentato l'attaccante a La Repubblica -, prima o poi andrò lì. Non so se a gennaio o a giugno. Non so se sarò all'altezza, provo a fare un passo in più e vedere dove sono i miei limiti".