INGLESE: "NAPOLI? PER ORA NON CI PENSO"

22 dicembre 2017

A gennaio Roberto Inglese potrebbe trasferirsi al Napoli, che l'ha acquistato in estate dal Chievo. L'attaccante, dopo il ko con il Bologna, non si sbilancia sul suo futuro: "Per adesso sono totalmente concentrato sul Chievo, manca ancora una partita per chiudere questo bellissimo anno. Ce la voglio mettere tutta".