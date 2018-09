INGLESE, L'AGENTE: "A SAPERE DEL NAPOLI COL 4-4-2..."

24/09/2018

L'agente di Roberto Inglese, Samuele Sopranzi, non ha nascosto un po' di rammarico per l'addio al Napoli prima che Ancelotti virasse sul 4-4-2. "Se l'attacco fosse stato a due, forse avremmo fatto un'altra scelta, ma non è una colpa di Ancelotti o della società, il ragazzo voleva giocare un campionato da protagonista e fare almeno 30 partite", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.