INGHILTERRA, SOUTHGATE: "RINNOVO? ANCORA NON HO DECISO"

08/09/2018

Gareth Southgate prende tempo. Il ct dell'Inghilterra non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto, come da lui stesso confermato a SkySports a pochi minuti dall'inizio della sfida in Nations League contro la Spagna: "Ancora non ho rinnovato. È importante che la Federazione voglia puntare su di me, ma è ancora troppo presto". Southgate ha attualmente un contratto fino al 2020, ma ha già ricevuto dalla FA una proposta per ampliare ulteriormente il suo accordo con un importante adeguamento dello stipendio.