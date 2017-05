INGHILTERRA: SAM ALLARDYCE SI RITIRA

23 maggio 2017

Dopo aver portato il Crystal Palace alla salvezza, Sam Allardyce ha deciso di ritirarsi. L'ex ct della Nazionale inglese lo ha comunicato con una nota sul sito del club inglese. "Voglio viaggiare, stare più tempo insieme alla mia famiglia e ai miei nipoti senza l'assillante pressione che ti mette addosso allenare. E' il momento giusto per me, non cerco un altro lavoro, voglio semplicemente poter fare ciò che non è possibile se alleni".