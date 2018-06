INCREDIBILE DALLA SPAGNA: LOPETEGUI A RISCHIO ESONERO

13/06/2018

Terremoto in casa Spagna ad un giorno dall'inizio dei Mondiali. L'annuncio a sorpresa del Real Madrid, che ha ingaggiato l'attuale ct spagnolo Lopetegui come allenatore per la prossima stagione ha scatenato tensioni a non finire all'interno della federcalcio. Questa mattina alle 10.30 ci sarà una conferenza stampa nella quale verranno chiarite le questioni e le posizioni delle parti. Luis Rubiales, presidente della federcalcio spagnola, secondo i principali media iberici starebbe pensando anche ad una clamorosa mossa: quella di esonerare il ct Lopetegui, proprio alla vigilia del via dei Mondiali.