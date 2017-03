INAKI WILLIAMS: "JUVE? STO BENE A BILBAO"

10 marzo 2017

Intervistato dal Mundo Deportivo, Inaki Williams, talento dell'Athletic Bilbao accostato alla Juventus, ha parlato del suo futuro: "Dicono che me ne andrò ma io sono molto felice dove sono. Non ho alcuna intenzione di cambiare aria. Juve? Di queste cose si occupa il mio agente ma finora non ne so niente di niente. L'Athletic ha fatto un grande sforzo per il mio rinnovo".