IN SPAGNA SICURI: MBAPPE' PRONTO PER IL REAL

22 marzo 2017

Copertine unificate, in Spagna, per i quotidiani "Marca" e "As", folgorati da Kylian Mbappè, l'attaccante 18enne fra i protagonisti della qualificazione del Monaco ai quarti di Champions League, la settimana scorsa, ai danni del Manchester City: secondo le due testate sportive, il giovane francese di origini camerunesi avrebbe già i requisiti per il Real Madrid. "As" rivela anche che il presidente merengue Florentino Perez era nel Principato nel giorno della gara fra Monaco e City.