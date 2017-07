IMMOBILE: "RESTO FINCHE' LA LAZIO VUOLE"

22 luglio 2017

Il futuro di Ciro Immobile è molto chiaro dopo l'ottima prima stagione con la Lazio. E al Corriere dello Sport l'attaccante ha confermato la voglia di restare in biancoceleste: "Sto bene qui, non volevo cambiare di nuovo. Qualche offerta l'ho ricevuta, non l'ho presa nemmeno in considerazione. Abbiamo raggiunto l’Europa League, non ci ho mai giocato. Posso dire che resterò qui fin quando starò bene e fino a quando la Lazio mi vorrà".