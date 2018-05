Ilicic-Inter, l'Atalanta fa muro. Percassi: "Visite mediche? Pura fantasia"

18 maggio 2018

Luciano Spalletti aspetta rinforzi e Josip Ilicic sarebbe ideale. Per questo Piero Ausilio ha presentato un'offerta allo sloveno: un triennale a tre milioni a stagione (bonus inclusi). Strapparlo ai bergamaschi e, soprattutto, a Gasperini, però, non sarà facile, anche perché è stato proprio Gasp a valorizzare il talento del calciatore consentendogli di diventare più continuo e incisivo.



La prossima settimana ci sarà l'affondo decisivo. L'Inter saprà se giocherà la Champions e se, ad esempio, riscatterà Rafinha. Anche da questo dipende il futuro di Ilicic: con il brasiliano lontano da San Siro, lo sloveno si avvicinerebbe.



Intanto, è partito l' (atteso) assalto delle grandi d’Europa a Milan Skriniar. Secondo quanto riporttato dala Gazzetta dello Sport, il ds dell’Inter Ausilio avrebbe già ricevuto almeno un paio di offerte da 50 milioni da club importanti. Barcellona e Manchester City seguono da tempo il giocatore, ma per ora nerazzurri fanno muro, anche in vista della prospettiva di creare una granitica coppia difensiva con De Vrij.