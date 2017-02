IL WEST HAM PENSA A ROBERTO MANCINI

2 febbraio 2017

La posizione di Bilic come tecnico del West Ham è sempre più in bilico. Così dall'Inghilterra si alimentano le voci su un possibile ritorno in Premier League di Roberto Mancini. La prima pagina di venerdì 3 febbraio del Mirror Sport è dedicata al possibile ingaggio da parte del West Ham dell'ex allenatore dell'Inter.