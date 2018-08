IL VALENCIA RISCATTA MURILLO: 12 MILIONI ALL’INTER

18/08/2018

Il Valencia ha riscattato Jeison Murillo, difensore centrale ex Inter con cui ha totalizzato 61 presenze in due stagioni. Il club spagnolo, dove il colombiano ha giocato nell’ultima stagione (8 presenze in Liga), ha versato - come riporta El Desmarque - 12 milioni di euro per il giocatore che ha firmato un quadriennale fino al 2022, con una clausola da 80 milioni.