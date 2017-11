IL TORINO VUOLE IL RINNOVO PER BELOTTI

16 novembre 2017

Le sirene di mercato internazionali iniziano a farsi sentire per Andrea Belotti. Con i top club europei pronti ad andare all’assalto del cartellino dell’attaccante possono iniziare i primi tentativi di rinnovo da parte del Torino. La clausola di 100 milioni – come riporta Tuttosport – rimarrà comunque presente, il club di Cairo punterà all’adeguamento per convincere Belotti a restare ancora in maglia granata.