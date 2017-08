IL TORINO SU CUTRONE

5 agosto 2017

Il Torino pensa all'attaccante del Milan Patrick Cutrone: il bomber dell'estate rossonera piace molto ai granata che studiano una soluzione "alla Morata". Secondo Tuttosport il Toro vorrebbe il classe 1998 in prestito lasciando al Milan il diritto di recompa proprio come fecero Juve e Real per lo spagnolo.