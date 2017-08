IL TORINO SONDA IL TERRENO PER MUNIR

30 agosto 2017

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il Torino, non avendo ancora trovato l'accordo con il Milan per Niang, è pronto a buttarsi su un'alternativa di grande spessore come Munir El Haddadi, canterano del Barcellona. Per l'ex Valencia sarebbe pronta un'offerta, gradita ai catalani, di prestito oneroso (1 milione, ndr) con diritto di riscatto alto, a 17 milioni di euro.