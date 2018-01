IL TORINO METTE GLI OCCHI SU OCAMPOS

10 gennaio 2018

Un rinforzo di qualità, il Torino ha messo gli occhi su Lucas Ocampos, ex Genoa e Milan, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Osservatori di fiducia del direttore sportivo Petrachi - racconta Tuttosport - hanno seguito l’attaccante argentino in due occasioni e ne è venuto fuori l’identikit giusto. In Francia Ocampos sta facendo bene, ma non potrà essere acquistato a gennaio perché extracomunitario ed attualmente il Marsiglia non vuole privarsene. Per giugno, però, probabile che sarà intavolata una vera trattativa.