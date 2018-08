IL TIANJIN TENTA BENITEZ CON 33 MILIONI ALL'ANNO

19/08/2018

Il Tianjin Quanjian tenta Rafa Benitez con un'offerta milionaria per averlo sulla panchina l'anno venturo, quando gli scadrà il contratto col Newcastle. Lo scrive il "Mirror" secondo cui il club cinese, che si trova all'11° posto nel campionato asiatico avrebbe contattato il tecnico spagnolo in vista della prossima stagione per sottoporgli un'offerta vertiginosa: 33 milioni di euro all'anno, secondo il tabloid.