IL SIVIGLIA VUOLE BLINDARE SAMPAOLI

20 febbraio 2017

Il Siviglia è sospeso fra la sfida casalinga di mercoledì sera contro il Leicester e il rinnovo contrattuale dell'argentino Jorge Sampaoli. L'allenatore degli andalusi, come annunciato da Radio Sevilla, si è visto recapitare una proposta per proseguire il rapporto anche nell'immediato futuro. Il nome di Sampaoli è già stato accostato troppe volte al Barcellona, per il dopo Luis Enrique, per questo la dirigenza sivigliana vorrebbe blindarlo.