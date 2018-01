IL SASSUOLO VUOLE PALETTA PER SOSTITUIRE CANNAVARO

11 gennaio 2018

Il Sassuolo è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato ormai orfano di Paolo Cannavaro. In cima alla lista dei desideri del club neroverde c’è Gabriel Paletta, difensore italo-argentino del Milan che però vorrebbe restare in rossonero. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo avrebbe già presentato al Milan un’offerta per prelevare Paletta ma il difensore non sembra volersi muovere in questa finestra di mercato invernale.