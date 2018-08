Il SASSUOLO SALUTA MISSIROLI: “HAI CONTRIBUITO AL SOGNO NEROVERDE”

17/08/2018

Simone Missiroli è ufficialmente un giocatore della Spal. La società estense ha da poco dato l’ufficialità alla conclusione della trattativa che porta il giocatore in biancazzurro a titolo definitivo. Il Sassuolo ha voluto salutare il centrocampista con un messaggio sui social: “Cambierai maglia ma le straordinarie emozioni vissute insieme resteranno per sempre! Grazie Missile per il sogno neroverde che hai contribuito a realizzare in questi anni bellissimi”.