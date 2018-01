IL REAL VUOLE KANE: PRONTI 230 MLN

23 gennaio 2018

Florentino Perez è sempre a caccia di un top player. Stando al Times, il Real sarebbe seriamente interessato a Harry Kane. Per il bomber del Tottenham, che in questa stagione va a caccia della scarpa d'oro, i Blancos sono disposti a sborsare 230 milioni. Una cifra che lo trasformerebbe nel giocatore più costoso della storia. Dal club inglese non è arrivata alcuna smentita, ma emergerebbe la tendenza a voler tenere Kane anche per la prossima stagione, quando gli Spurs si trasferiranno nel nuovo stadio.