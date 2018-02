IL REAL PROGETTA IL FUTURO CON KANE E HAZARD

2 febbraio 2018

No a Neymar, sì a Kane e Hazard. Sarebbe questo il progetto del Real Madrid per la sessione estiva di mercato. La finestra di gennaio è stata particolarmente scarna, nessun nuovo innesto. Secondo quanto rivela, invece, Mundo Deportivo la squadra di Zidane, con una stagione abbastanza compromessi eliminata dalla Coppa del Re, a -19 in campionato dal Barcellona e con un ottavo di Champions delicatissimo contro il Psg, starebbe già progettando il futuro, per una pronta ripresa.