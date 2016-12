IL REAL POTRÀ FARE MERCATO DALL'ESTATE 2017

20 dicembre 2016

Il TAS (il Tribunale arbitrale dello Sport) di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del Real Madrid contro il blocco di mercato per due sessioni imposto dalla Fifa nel settembre del 2015 in merito alla violazione del regolamento per l'ingaggio di giocatori minorenni. Il club spagnolo, quindi, potrà tornare ad acquistare a partire dall'estate 2017. Lo hanno reso noto i merengues sul proprio sito ufficiale.