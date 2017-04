IL REAL MADRID PUNTA A MBAPPE'

14 aprile 2017

Kylian Mbappé, grande rivelazione della Champions League, è il prossimo obiettivo di mercato del Real Madrid. A rivelarlo è il giornale spagnolo Marca. L'idea del club sarebbe quella di avere un'opzione per l'acquisto del calciatore senza scartare l'idea di lasciarlo ancora un anno in Francia. Una proposta che però non piace al club monegasco pronto invece a lanciare un'asta per la sua stella nella quale punta ad incassare attorno ai 100 milioni di euro.