IL REAL MADRID IN CORSA PER FRENKIE DE JONG

11/09/2018

Si potrebbe aprire un'asta tra i più importanti club europei per Frenkie De Jong. Il 21enne centrocampista dell'Ajax è seguito da Barcellona, Tottenham, Manchester City, Paris Saint Germain...e adesso anche dal Real Madrid. Secondo quanto riporta Ok Diario, De Jong sarebbe il sostituto ideale in caso di partenza di Modric e il club spagnolo "se può, lo acquisterà", ma non sarà facile perché i lancieri non accetteranno offerte inferiori agli 80 milioni di euro.