IL PSG VUOLE CRISTIANO RONALDO

5 gennaio 2018

Il Psg sta preparando un altro acquisto shock e l'obiettivo per questa estate, scrive il periodico online 'El Confidential', sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell'empasse tra l'asso portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento al Real Madrid, e il presidente del club Florentino Perez, restio ad accordarglielo dopo il ricco rinnovo di appena 14 mesi fa, per convincere il cinque volte Pallone d'Oro a venire a Parigi. Per cercare di rendere più economica l'operazione, aggiunge il periodico, il club parigino di Nasser Al-Khelaïfi starebbe cercando di convincere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu.