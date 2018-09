IL PSG VUOLE BLINDARE VERRATTI

13/09/2018

Il Paris Saint Germain non vuole ripetere l'errore fatto con Adrien Rabiot, che si potrà liberare a parametro zero la prossima estate. Per questo motivo il club campione di Francia sta puntando al rinnovo di contratto di Marco Verratti, in scadenza nel 2021. La data sarebbe rassicurante, ma i continui interessamenti di altri grandi club come il Barcellona hanno messo in allarme il Psg, che potrebbe inserire una maxi clausola rescissoria.