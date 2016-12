IL PSG TENTA WENGER

22 dicembre 2016

Dopo vent'anni alla guida dell'Arsenal Arsene Wenger potrebbe lasciare Londra. Secondo quanto riporta il 'The Sun' infatti il Paris Saint-Germain, scontento dell'operato di Unai Emery, sarebbe pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro, per convincere l'allenatore francese ad accasarsi a Parigi. Negli ultimi cinque anni Wenger ha già respinto per due volte le avances del club parigino, ma questa volta la sua avventura con i Gunners potrebbe esser giunta davvero al capolinea.