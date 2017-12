IL PSG SI AVVENTA SU SANCHEZ

21 dicembre 2017

Non conosce fine la voglia di mercato del Psg nonostante i paletti imposti dal FFP. Secondo il Daily Express, i parigini avrebbero infatti messo gli occhi su Sanchez e sarebbero pronti a strapparlo all'Arsenal anticipando le mosse del Manchester City. Il cileno già in estate è stato molto vicino al passaggio ai citizens dopo esser stato a lungo corteggiato dal Paris Saint-Germain. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2018.