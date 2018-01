IL PSG METTE IN CASTIGO CAVANI E PASTORE

10 gennaio 2018

Niente match di Coppa di Lega contro l'Amiens per Edinson Cavani e Javier Pastore. I due, rientrati con due e cinque giorni di ritardo dalle vacanze natalizie, non sono stati convocati dall'allenatore del PSG, Unai Emery, per punizione. L'attaccante uruguayano, già in rotta con Neymar, potrebbe dire addio a fine stagione, mentre l'argentino ha la valigia in mano già a gennaio.