Il Psg chiama Alex Sandro: la Juve si cautela con Hector

18 marzo 2018

Il futuro di Alex Sandro è ancora un rebus . Qualche mese fa sembrava imminente il suo addio alla Juventus, poi è risbocciato l'amore tra il brasiliano e i bianconeri. Ma le sirene europee non si sono placate. Il Psg nei giorni scorsi ha sondato il terreno con il terzino sinistro in odore di Mondiali dopo il ko di Filipe Luis. La scorsa estate i bianconeri hanno rifiutato 60 milioni di euro per il brasiliano dal Chelsea: adesso, con Nasser Al-Khelaïfi alle porte, la cifra potrebbe ulteriormente salire, tanto da convincere la dirigenza bianconero a lasciare partire Sandro in direzione Parigi.

In attesa che il Psg faccia l'affondo decisivo per Alex Sandro, la coppia Marotta-Paratici è al lavoro per individuare l'eventuale sostituto. Fra i tanti terzini seguiti c'è anche Jonas Hector, 27enne laterale sinistro del Colonia ultimo in classifica in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a Vinovo sono pronti all'affondo per assicurarsi il tedesco (35 presenze e 3 gol con la Germania).



