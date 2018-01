Il Psg adesso vuole anche Cristiano Ronaldo

5 gennaio 2018

Dopo quello al Barça, il Psg starebbe pensando di fare uno sgarbo anche al Real. E dopo aver strappato Neymar ai blaugrana, si starebbe preparando ad arruolare Cristiano Ronaldo . Secondo "El Confidential", il club parigino approfitterebbe dell'empasse tra il portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento, e il presidente Perez per convincere il Pallone d'Oro a trasferirsi in estate a Parigi e formare un tridente da sogno con Neymar e Mbappé.

Per cercare di rendere più economica l'operazione, il club di Nasser Al-Khelaïfi starebbe cercando di convincere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu. Una proposta che potrebbe trovare sponda in Perez, che non è un mistero stia cercando un sostituto di Karim Benzema. L'attaccante uruguaiano, a sua volta, non è completamente a suo agio a Parigi da quando è arrivato Neymar e potrebbe accettare il cambio di maglia.