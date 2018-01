IL PROCURATORE DI GIACCHERINI: "LASCERÀ SICURAMENTE IL NAPOLI"

11 gennaio 2018

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini, ha annunciato che il suo assistito lascerà il Napoli: "Giaccherini lascerà il Napoli. Ad agosto lo voleva la Fiorentina ma l’hanno ritenuto incedibile, ora non credo lo sia essendo diventato il diciannovesimo cambio. Con il pieno accordo di Giuntoli, Sarri e De Laurentiis andremo via con grandissima simpatia. Siamo stati bene al Napoli ma c’è stato un equivoco sul ruolo e non ha più giocato dopo gli Europei del 2016. Emanuele ha ancora un’onda buona, non ha perso un grammo della sua utilità ed è ancora molto considerando. A gennaio trovare un giocatore come Giaccherini non è così frequente perché è integro, in questo anno e mezzo si è allenato come se fosse un titolare ed è pronto a giocare. Atalanta o Chievo interessate? L’Atalanta ci piace tantissimo ma non ho avuto contatti con loro. Con il Chievo c’è stato qualcosa ma ora temo che il Chievo abbia un po’ il timore di dare via Inglese perché la classifica non è tranquillissima e con loro magari ci potrebbe essere un accordo per l’estate".