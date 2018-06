IL PAPÀ DI HAMSIK: "ONORERÀ IL CONTRATTO"

1 giugno 2018

Ci prova il papà di Hamsik a rassicurare i tifosi sul futuro del figlio. A Radio Crc, infatti, il signor Richard ha spiegato le intenzioni del capitano partenopeo: "E' un giocatore del Napoli e si sente tale, ha un contratto per altri due anni con opzione per il terzo. Sul futuro posso dire per adesso che rispetterà questo contratto nel migliore dei modi". Parole che sembrano, dunque, allontanare l'ipotesi di un trasferimento in Cina.