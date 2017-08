IL PADRE DI MARCHISIO: "VIA DALLA JUVE? SOLO VOCI"

21 agosto 2017

A rispondere ai rumors delle ultime ore che vorrebbero un Marchisio non più incedibile per la Juve, ci ha pensato il padre e procuratore del centrocampista, Stefano in esclusiva a Calciomercato.it: "Fino a prova contraria, due anni fa abbiamo firmato un contratto valido per cinque stagioni e quindi ce ne sono ancora tre davanti. Per il resto bisognerebbe chiedere alla Juventus, ma io ci ho parlato tre giorni fa e non mi hanno comunicato niente al riguardo. Quelle sul Milan sono lo voci. Due sono le cose sicure: Claudio si trova bene e vuole giocare. Ad ogni sessione di mercato la Juve acquista molti giocatori, ma questo non vuol dire che lui debba partire".